Бортовой самописец разбившегося в Казахстане самолёта будет передан в Межгосударственный авиационный комитет в Москву. О том, что экспертизу решено проводить в российской столице сообщил замминистра индустрии республики Берик Камалиев.

Самолёт компании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан разбился вчера утром. Погибли 12 человек. Почти 50 пострадавших остаются в больницах.