Главный нарколог Минздрава предложил россиянам выпить в Новый год 1-2 бокала белого вина стоимостью от 1000 рублей

Главный нарколог Минздрава предложил россиянам выпить в Новый год 1-2 бокала сухого белого вина стоимостью от 1000 рублей. При выборе Евгений Брюн посоветовал обратить внимание на чилийские, аргентинские, итальянские, французские и немецкие вина, сообщает агентство Интерфакс.