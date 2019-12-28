Главный нарколог Минздрава предложил россиянам выпить в Новый год 1-2 бокала белого вина стоимостью от 1000 рублей

Главный нарколог Минздрава предложил россиянам выпить в Новый год 1-2 бокала сухого белого вина стоимостью от 1000 рублей. При выборе Евгений Брюн посоветовал обратить внимание на чилийские, аргентинские, итальянские, французские и немецкие вина, сообщает агентство Интерфакс.
2019-12-28T09:30:00+03:00
2019-12-28T09:32:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2561971-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:30, 28 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…