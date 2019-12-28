Иностранные государства готовят информационную атаку на руководство российской армии, полагают в Минобороны России

Иностранные государства готовят информационную атаку на руководство российской армии, полагают в Минобороны нашей страны. Первый заместитель министра Руслан Цаликов сказал в интервью ведомственной газете «Красная звезда», что отдельные страны через конкретные СМИ ведут скоординированную работу, направленную на дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов. В ближайшее время, по словам Цаликова, ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооружённых сил.