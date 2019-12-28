Сегодня сборная России сыграет с командой Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею

Соперники начали турнир зеркально, пропустив в перовом матче две шайбы подряд. Разница в том, что канадцы забросили в ответ 4 в американские ворота, а наши в чешские только две. В итоге Канада свой дебют на этом чемпионате мира закончила победой 6-4, а сборная России поражением 3-4. Поскольку в плей-офф выходят четыре команды из пяти, не попасть туда крайне сложно, но после сегодняшнего мачта россиянам еще играть с американцами, которые выглядели в первой игре достаточно солидно, а это значит, что есть реальная перспектива остаться с тремя поражениями. Впрочем, сборную России считают фаворитом турнира, хотя потенциальные первые номера драфта играют именно за Канаду. Это Алекс Лафренье, который набрал четыре очка в первом матче и Куинтон Байфельд. Наш голкипер Ярослав Аскаров был заменен после 4 пропущенных шайб.

Матч между сборными России и Канады начнется в 21 час. Транслировать его будет Матч ТВ