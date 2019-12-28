Активная фаза морских учений России, Ирана и Китая начнется сегодня в Индийском океане

Это важный этап в становлении ВМФ Китая, сказал «Эху» сказал военный обозреватель Александр Гольц.
Де факто Россия выступает стратегическим союзником Китая при том, что Китай не торопится называть Россию таковой, добавил Александр Гольц.
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Это важный этап в становлении ВМФ Китая, сказал «Эху» сказал военный обозреватель Александр Гольц.
Де факто Россия выступает стратегическим союзником Китая при том, что Китай не торопится называть Россию таковой, добавил Александр Гольц.
Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…