На свободу сегодня должен выйти один из осужденных по делу о протестах в Ингушетии

Элисхана Ажигова ранее суд признал виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Приговор – 17 месяцев колонии-поселения – Железноводский суд Ставропольского края вынес Элисхану Ажигову в начале этой недели. Сам обвиняемый признавал в суде, что на митинге в Ингушетии в марте бросал камни, они три раза попали в росгвардейца, пишет сайт «Кавказский узел». Обвинение просило для него 15 месяцев в колонии, а защита — условный срок или штраф. Судья засчитал обвиняемому срок в СИЗО за два дня в колонии-поселения, что дало Ажигову возможность освободиться до Нового года.

В Ингушетии с прошлого года проходили акции протеста против нового договора о границе с Чечней. Люди опасаются, что республика лишится части территорий. Руководство республики это отрицало. Митинг в марте проходил без согласования с властями. После него произошли стычки с силовиками. А следом в Ингушетии начались массовые задержания сторонников оппозиции. Как подсчитал «Кавказский узел», преследованиям подверглись почти сто человек. Около тридцати стали фигурантами уголовных дел.

До этого суд на Ставрополье приговорил на сроки от 4 месяцев до полутора лет в колонии-поселении четверых обвиняемых в применении насилия в отношении росгвардейцев.