В Чите сегодня пройдет акция, поводом для которой стала неблагоприятной экологической обстановка в городе

Чита входит в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха – этому способствует ее географическое положение, из-за которого особенно в зимние месяцы в безветренную погоду дым от котельных, домов в частном секторе, а также автомобильные выхлопы не выдуваются. Небо над Читой то и дело затягивает из-за смога. Синоптики регулярно объявляют режим неблагоприятных метеорологических условий и предупреждают жителей о том, что в воздухе скапливаются вредные для здоровья вещества – пыль, фенол, сероводород. Ранее забайкальское управление по мониторингу окружающей среды в очередной раз сообщило об ухудшении экологической обстановки, которое продлится до понедельника.

«Спаси Читу от дыма» называется акция, которую жители хотят провести сегодня. Организаторы приглашают всех желающих приехать на Титовскую сопку, откуда открывается вид на город, и сделать фотографию на этом фоне, разместив ее в социальных сетях с хэштэгами #СпасиЧитуОтДыма и #ГазвЗабайкалье.

Ранее Минстрой опубликовал индекс, согласно которому Чита вошла в список городов, где городская среда признана неблагоприятной. Одним из важнейших критериев стала экологичность.