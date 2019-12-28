Черный ящик разбившегося в Казахстане самолета завтра передадут для расшифровки в Москву

Вице-премьер Роман Скляр договорился с председателем Межгосударственного авиационного комитета, сообщил на брифинге вице-министр индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев. По его словам, сегодня вечером в Алма-Ату прилетит из Москвы эксперт. Бортовые самописцы извлечены, работает следственно-оперативная группа.

Следствием отрабатываются несколько версий причин авиакрушения самолета близ Алма-Аты, в том числе техническая неисправность, погодные условия и ошибки пилотов, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата — Нур-Султан после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. Погибли 12 человек. Сегодня в Казахстане день траура. Полеты Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены.