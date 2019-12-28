Экс-вице-президент США Джо Байден не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Он пояснил, что его согласие давать такие показания позволит американскому лидеру возможность отвлечь граждан страны от самого импичмента, сообщает газета «Де-Мойн реджистер». Байден, который является одним из претендентов на пост главы государства от Демократической партии, также выразил мнение, что Сенат вряд ли вообще направит ему такую повестку, поскольку это было бы слишком «лицемерно».