Серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных пройдет на Пушкинской площади в Москве

Цель акции – напомнить людям в новогодние праздники о том, что эта проблема сохраняется. Об этом «Эху» рассказала координатор движения «Дело 212» Александра Крыленкова.
Начало пикетов в 14 часов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Цель акции – напомнить людям в новогодние праздники о том, что эта проблема сохраняется. Об этом «Эху» рассказала координатор движения «Дело 212» Александра Крыленкова.
Начало пикетов в 14 часов.
Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…