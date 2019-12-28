Пожар произошел в жилом комплексе на северо-западе Москвы

Погибли два человека, сообщается на сайте столичного главка МЧС. По предварительной информации, огонь вспыхнул рано утром в подсобном помещении между 1 и минус 1 этажом 33-этажного дома по адресу улица Авиационная, дом 77, корпус 2. Согласно сервису «Google.Карты», по этому адресу расположен ЖК «Алые Паруса». Возгорание удалось ликвидировать примерно через 50 минут, площадь пожара составила 2 кв. метра.
2019-12-28T08:30:00+03:00
2019-12-28T08:31:19+03:00
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08:30, 28 декабря 2019
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