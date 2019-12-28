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08:30, 28 декабря 2019

Пожар произошел в жилом комплексе на северо-западе Москвы

Погибли два человека, сообщается на сайте столичного главка МЧС. По предварительной информации, огонь вспыхнул рано утром в подсобном помещении между 1 и минус 1 этажом 33-этажного дома по адресу улица Авиационная, дом 77, корпус 2. Согласно сервису «Google.Карты», по этому адресу расположен ЖК «Алые Паруса». Возгорание удалось ликвидировать примерно через 50 минут, площадь пожара составила 2 кв. метра.



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