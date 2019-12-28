Сегодня в Швейцарии двумя масс-стартами открывается многодневная гонка Тур-де-Ски, одно из самых знаменитых соревнований лыжного календаря.

У этой гонки отдельный зачет и отдельный победитель, стать которым очень престижно. Гонки проходят в разных городах при довольно плотном календаре. В программу входят как спринтерские дисциплины, так и дистанционные. До этого года тур завершала гонка преследования в гору Альп-де-Чермис, но на этот раз в качестве эксперимента ее решили заменить масс-стартом, а победитель будет определятся не на финише, а по сумме очков, что вызвало негативную реакцию. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что это было сделано ради телевидения, но спортсменом принесет только неудобства, а трехкратный чемпион мира, норвежец Шур Рете и вовсе называет новый формат провалом, поскольку выиграть Тур-де-Ски может тот, кто займет в последней гонке 23 место.

Действующим победителем Тур-де-ски является норвежец Йоханнес Клебо. Из россиян в туре побеждали Александр Легков и Сергей Устюгов, выигравший в 2017 году.