Митинг в поддержку метростроителей пройдет завтра в Петербурге

Многих рабочим до сих пор не заплатили денег за осень.

Митинг согласован на 300 человек. Организатор акции — «Российская коммунистическая рабочая партия». Организаторы пригласили на митинг губернатора Петербурга Александра Беглова, временного главы компании «Метрострой» Сергея Харлашкина. Протестующие хотят услышать, как Смольный собирается дальше строить метро и погасить задолженность по зарплатам. Напомню, год назад метростроители начали бастовать. Компания погрязла в миллиардных долгах. «Метрострою» больше 70 лет. Большая его часть принадлежит государству. Остальное — бывшему начальнику «Метростроя» Вадиму Александрову и его сыну Николаю. Последний возглавил компанию после отца, а сейчас находится в СИЗО по обвинению в растрате.

Добавим, накануне в Смольном объявили, что сотрудникам начнут постепенно выплачивать долги.