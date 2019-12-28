В Калмыкии сегодня день национальной скорби

Там вспоминают жертв сталинских депортаций.

По всей республике пройдут многочисленные мероприятия в память об этнических калмыках, которых НКВД принудительно выслал на проживание в Сибирь, Среднюю Азию и Урал. Сегодня отмечается семьдесят шестая годовщина этой даты. По этому случаю в Элисте у памятника «Исход и возвращение» проводят митинг-реквием. С речами там выступят представители региональной власти, а затем монахи буддийской общины проведут поминальный молебен, — сообщает сайт «Калмыкия. Инфо».

28 декабря 1943-его года началась операция НКВД под названием «Улусы». Сначала было решено ликвидировать Калмыкскую ССР, а за тем почти за год из региона насильно вывезли около ста тысяч человек, при населении всего в сто тридцать тысяч. Позже, в 89-ом году Верховный совет СССР официально признал эту депортацию «варварской акцией сталинского режима».

В Калмыкии этот день уже пятнадцать лет считается нерабочим.