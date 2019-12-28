Богатейшая женщина России вдова Юрия Лужкова Елена Батурина стала фигурантом уголовного дела о клевете

Оно возбуждено по заявлению от Эренцена Манжеева — финансового управляющего в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора. Суд Калмыкии объявил президента компании Inteco в розыск.

Политическая составляющая в этом деле, скорее всего, отсутствует. Такое мнение высказал «Эху Москвы» независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Споры подобного рода стоит расценивать как элемент взаимного запугивания, полагает Дмитрий Орешкин.

В пресс-службе Батуриной сказали Forbes, что постановление о розыске стало «очередным этапом рейдерской атаки» на главу Inteco со стороны структур А1 Михаила Фридмана. В компании, в свою очередь, заверили, что не имеют к этому отношения.