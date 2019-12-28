Фигуранты дела о хищениях при строительстве петербургского метро получили условные сроки

Экс-гендиректор компании «Петрострой» Дмитрий Ильченко и экс-заместитель замдиректора «Метростроя» Николай Казнин вину не признали. Куйбышевский суд Северной столицы приговорил их к 4,5 и 2,5 годам условно, последнего освободили по амнистии.

Бывший заместитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Александр Комиссаров и экс-замглавы Дирекции транспортного строительства Дмитрий Митянин вину признали, им дали 1,5 и 1 год 8 месяцев условно. Комиссарова тоже освободили по амнистии. Все четверо обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и превышении должностных полномочий. По версии следствия, средства были похищены в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.