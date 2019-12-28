Маршрутный микроавтобус столкнулся с «КамАЗом» в Омске

Семь человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По предварительным данным, виноват водитель микроавтобуса. На месте происшествия работают экстренные службы.
2019-12-28T07:32:00+03:00
2019-12-28T07:32:33+03:00
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07:32, 28 декабря 2019
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