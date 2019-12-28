Президент Чехии Милош Земан может отменить визит в Москву на празднование 75-й годовщины Победы в мае 2020 года

Его возмутила реакция российского МИДа на принятый чешскими властями закон о Дне памяти жертв оккупации Республики войсками Варшавского договора в 1968 году. В интервью местной газете Земан сказал, что некоторое время назад принял приглашение Путина, а теперь размышляет, стоит ли ехать. Впрочем, он отметил, что скорей всего посетит Москву, чтобы заявить о невозможности для чехов забыть о вторжении в Прагу так же, как невозможно россиянам забыть о победе в Великой Отечественной войне.