Президент Чехии Милош Земан может отменить визит в Москву на празднование 75-й годовщины Победы в мае 2020 года

Его возмутила реакция российского МИДа на принятый чешскими властями закон о Дне памяти жертв оккупации Республики войсками Варшавского договора в 1968 году. В интервью местной газете Земан сказал, что некоторое время назад принял приглашение Путина, а теперь размышляет, стоит ли ехать. Впрочем, он отметил, что скорей всего посетит Москву, чтобы заявить о невозможности для чехов забыть о вторжении в Прагу так же, как невозможно россиянам забыть о победе в Великой Отечественной войне.
2019-12-28T07:30:00+03:00
2019-12-28T07:31:11+03:00
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07:30, 28 декабря 2019
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«Вот так просто попасть в — палачи!...» Боятся и поддержать проект (на фоне ударного строительства государства сталинского типа, где «органы не ошибаются», а вокруг «враждебное окружение»), и отклонить его (все-таки, никто не отменял официальные решения властей, осуждающие сталинские репрессии). Надежнее отмолчаться…