В центре Москвы с сегодняшнего дня изменят схему движения автомобилей

Городские власти делают это ради новогодних праздников.

В течение дня движение будет частично ограничено на Тверской и Моховой улицах. На них уменьшится количество доступных для водителей полос, — сказано на сайте городской администрации. При этом, в ночь на воскресенье появятся новые перекрытия, и они будут постепенно возникать в центре города в течение последующих дней до Нового года.

Сначала дорогу закроют на участках от Пушкинской площади до Охотного ряда и от Большой Дмитровки до Петровки. Для автомобилей также будут закрыты все переулки, прилегающие к Тверской улице от центра вплоть до Страстного бульвара.

А уже 31-ого числа центр закроют для машин полностью и установят там семь контрольно пропускных пунктов. Пространство вокруг Кремля и трёх прилегающих к нему площадей сделают полностью пешеходным. В мэрии утверждают, что туда не будут пускать людей в состоянии алкогольного опьянения, а на входе будут изымать любые напитки и предметы, которые можно использовать как оружие.

Окончательно все ограничения в центре снимут только пятого января.