Фонд предполагаемой дочери Путина Екатерины Тихоновой стал совладельцем разработчика программного обеспечения

Фонд предполагаемой дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой стал совладельцем разработчика программного обеспечения. Новая компания получила название «Иннотех».

Фонд «Иннопрактика», возглавляемый Екатериной Тихоновой, 26 декабря выкупил 51 процент акций компании «Иннотех». Об этом сообщает интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на базу «Контур-фокус». Оставшаяся доля – 49 процентов – принадлежит фирме «Веб-Мост», которая занимается разработкой электронного журнала для учета успеваемости школьников. Директором «Иннотеха», созданного в сентябре этого года, числится 33-летний владелец «Веб-Моста» Денис Кузнецов.

Новая компания пополнила ряды активов фонда Тихоновой, который демонстрирует хорошие финансовые показатели. В прошлом году «Иннопрактика» получила рекордную выручку за семь лет. За год она выросла на 65 процентов и составила 488 миллионов рублей, а чистая прибыль превысила 60 миллионов.

На днях стало известно, что Тихонова вошла в состав Совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта. Владимир Путин никогда не подтверждал, что Тихонова – его дочь.