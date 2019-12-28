Траур по погибшим в авиакатастрофе объявлен сегодня в Казахстане

Жертвами падения лайнера под Алмате стали, по официальным данным, 12 человек.

Государственные флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены – решение сделать субботу днем траура в связи с трагедией в Алматинской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял еще накануне. Некоторые театры страны решили перенести спектакли, в самой Алмате, как сообщается, с улиц планируют убрать праздничное оформление. Также будет отключена иллюминация, отменены новогодние корпоративы.

Лайнер авиакомпании Bek Air должен был выполнить рейс в столицу республики, город Нур-Султан. Однако он рухнул практически сразу после взлета. Воздушное судно Fokker-100 пробило бетонного ограждение и столкнулось с двухэтажным зданием в районе жилого сектора. Согласно предварительным версиям, это произошло по техническим причинам или из-за ошибки пилота. Известно, что самолет резко накренился вправо, дважды коснулся хвостовой частью земли. При этом взлетная полоса находилась в идеальном состоянии.

В связи с трагедией в Казахстане приостановили эксплуатацию самолетов Fokker 100. Также приостановлены полеты авиакомпании Bek Air.