В Казахстане сегодня — День общенационального траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе близ Алма-Аты

В стране приспущены государственные флаги и отменены все увеселительные мероприятия.

Накануне самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата — Нур-Султан после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. Погибли 12 человек.

Ошибка пилотов и техническая неисправность рассматриваются в качестве предварительных причин крушения. Об этом сказал на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Власти обещали оказать финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим.