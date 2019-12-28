Интернет-издание Baza пришло к выводу, что взрыв в Магнитогорске год назад был терактом

Журналисты опубликовали фильм-расследование, посвященный тем событиям.

Новое расследование Baza основано на публикациях издания, вышедших в январе этого года – вскоре после взрыва в Магнитогорске. По официальной версии, причиной трагедии стал взрыв газа, но журналисты, побеседовав с местными газовщиками, выяснили, что никаких нарушений выявлено не было и следствие уже давно не задает специалистам дополнительных вопросов.

Вечером 1 января, на следующий день после взрыва дома, в Магнитогорске взорвалась «Газель» — Baza называет этот эпизод спецоперацией ФСБ. Тогда погибли три человека, которые, по данным издания, были организаторами теракта в доме. Утром того же дня самодельная бомба была найдена на остановке возле одного из местных торговых центров.

Двое из погибших в «Газели» — Махмуд Джумаев и Алишер Каимов – снимали ту самую квартиру, которая стала эпицентром взрыва в доме. По данным Baza, у следствия было несколько версий того, что произошло – это был либо дистанционный подрыв, либо бомба сработала случайно и один из террористов погиб при ее сборке.

В Кремле, между тем, продолжают утверждать, что причиной трагедии стал взрыв газа. Остальные версии – просто неподтвержденные слухи, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.