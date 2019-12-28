Элтон Джон, Роджер Тейлор и Стив Маккуин получили почетные британские ордена

Британский певец и композитор Элтон Джон, барабанщик группы Queen Роджер Тейлор и кинорежиссер Стив Маккуин получили почетные британские ордена. Список лауреатов госнаград по традиции публикуется дважды в год — перед Новым годом и в июне, когда королева Великобритании Елизавета II празднует официальный день рождения. В этом году в «зимнем» списке почти 1100 имен — как знаменитостей первой величины, так и простых британцев, награжденных за служение обществу. Так, Элтон Джон удостоен ордена Кавалеров почета, число обладателей которого не может превышать 65 человек, не считая самого британского монарха. Тейлор стал офицером ордена Британской империи, Маккуин командором ордена Британской империи.