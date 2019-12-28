WADA будет отстаивать санкции против России в Спортивном арбитраже

Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди. Он отметил, что «WADA по-прежнему убеждено в принятии правильного решения 9 декабря. Предполагаемые последствия санкций являются жесткими для российской стороны и одновременно надежно защищают целостность чистого спорта во всем мире». Минувшим вечером WADA подтвердило получение официального уведомления от Российского антидопингового агентства о несогласии с ограничениями.