Представитель МИД Мария Захарова назвала «Северный поток — 2» исключительно европейским делом

Этот проект не касается США и никого, кроме стран, вовлеченных в него географией и финансами, сказала она в эфире одного из федеральных телеканалов, комментируя американские санкции. Они введены в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон объяснил ограничительные меры обеспечением энергобезопасности Европы.