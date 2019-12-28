Представитель МИД Мария Захарова назвала «Северный поток — 2» исключительно европейским делом

Этот проект не касается США и никого, кроме стран, вовлеченных в него географией и финансами, сказала она в эфире одного из федеральных телеканалов, комментируя американские санкции. Они введены в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон объяснил ограничительные меры обеспечением энергобезопасности Европы.
2019-12-28T05:11:00+03:00
2019-12-28T05:11:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 28 декабря 2019
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