МИД Польши вызвал посла России из-за резкого высказывания Путина о работавшем в Германии в 1930-х польском после

МИД Польши вызвал посла России из-за резкого высказывания Владимира Путина о работавшем в Германии до Второй мировой войны польском после. Беседа проходила в жесткой, но вполне корректной манере, сказал Сергей Андреев. По его словам, он изложил позицию российской стороны, директор восточного департамента – польской. «Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать», — заявил российский дипломат журналистам. Он уточнил, что ходе разговора речь шла о двух выступлениях Путина — на саммите СНГ и на коллеги Минобороны. В частности, президент назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липски, пообещавшего установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.