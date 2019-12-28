МИД Польши вызвал посла России из-за резкого высказывания Путина о работавшем в Германии в 1930-х польском после

МИД Польши вызвал посла России из-за резкого высказывания Владимира Путина о работавшем в Германии до Второй мировой войны польском после. Беседа проходила в жесткой, но вполне корректной манере, сказал Сергей Андреев. По его словам, он изложил позицию российской стороны, директор восточного департамента – польской. «Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать», — заявил российский дипломат журналистам. Он уточнил, что ходе разговора речь шла о двух выступлениях Путина — на саммите СНГ и на коллеги Минобороны. В частности, президент назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липски, пообещавшего установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
2019-12-28T05:09:00+03:00
2019-12-28T05:11:00+03:00
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05:09, 28 декабря 2019
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