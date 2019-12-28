Американский контрактник погиб, несколько военнослужащих ранены при ракетном обстреле военной базы в Ираке

Американский контрактник из числа гражданских погиб, несколько военнослужащих ранены при ракетном обстреле военной базы в Ираке. Среди пострадавших — американские и иракские военные. Их число не уточняется. Службы безопасности ведут расследование, сообщает штаб операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иракскую армию сообщило, что несколько ракет были выпущены по базе близ города Киркука на севере страны. Там находились американские и иракские военнослужащие, а также подразделения местной полиции и антитеррористических служб.