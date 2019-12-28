Центр Москвы перекрыли для движения транспорта до 6 января

Несколько улиц стали пешеходными из-за новогодних мероприятий в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». С полным перечнем и картой перекрытий можно ознакомиться на сайте мэрии. Кроме того, в период с 31 декабря по 5 января в местах проведения праздничных мероприятий будет действовать особый режим доступа. Граждане подвергнутся процедуре обязательного досмотра. К местам празднования не будут допущены лица в нетрезвом виде, а также с оружием или предметами, которые могут быть использованы в таком качестве. Помимо этого будет запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий.