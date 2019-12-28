Самарским геям, проституткам и наркоманам разрешили сдавать кровь

Местная станция переливания крови на фоне общественного резонанса удалила из памятки донора пункт о запрете для представителей группы риска. Областной Минздрав заверил, что официального запрета быть донорами для гомосексуалистов нет. На станции каждый проходит обследование на наличие инфекций и заболеваний, исследуют и саму кровь. В «Службе крови» пояснили, что вышеуказанные группы уязвимы для ВИЧ-инфекций, поэтому «медики просто не хотят рисковать и тратить время», делая дорогую процедуру тем, кто может быть потенциально болен.
2019-12-28T04:04:00+03:00
2019-12-28T04:05:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 28 декабря 2019
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