Самарским геям, проституткам и наркоманам разрешили сдавать кровь

Местная станция переливания крови на фоне общественного резонанса удалила из памятки донора пункт о запрете для представителей группы риска. Областной Минздрав заверил, что официального запрета быть донорами для гомосексуалистов нет. На станции каждый проходит обследование на наличие инфекций и заболеваний, исследуют и саму кровь. В «Службе крови» пояснили, что вышеуказанные группы уязвимы для ВИЧ-инфекций, поэтому «медики просто не хотят рисковать и тратить время», делая дорогую процедуру тем, кто может быть потенциально болен.