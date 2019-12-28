Вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и главу компании Inteco Management Елену Батурину объявили в розыск

Решение принял суд в Калмыкии в рамках уголовного дела о клевете. Причиной стала ее многократная неявка в суд. Дело было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева — финансового управляющего в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора, подтвердил «Эху» адвокат заявителя Дмитрий Савочкин. Манжеев утверждает, что Батурина оклеветала его в ходе судебной тяжбы со своим братом в Австрии. В пресс-службе Батуриной сказали Forbes, что постановление о розыске стало «очередным этапом рейдерской атаки» на главу Inteco со стороны структур Михаила Фридмана. Там, в свою очередь, заверили, что не имеют к этому отношения.