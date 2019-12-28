Угнанный в Москве лимузин, на котором мог ездить Сталин, оценили в 2,5 миллиона евро

Угнанный в Москве лимузин, на котором предположительно мог ездить Сталин, оценили в 2,5 миллиона евро, пишет Baza. Автомобиль похитили из гаража на севере столицы. Машина была не на ходу, ее увезли ночью на эвакуаторе. Как рассказал ТАСС анонимный компетентный эксперт, речь идет о ЗИС-115 – первой уникальной машине отечественного производства. Она была полностью бронированная, боковые стекла выдерживали взрыв гранаты и выстрел из трехлинейной винтовки, вес превышал четыре тонны. Всего таких машин было выпущено меньше 60 штук. Впрочем, эксперт выразил уверенность, что Сталин на этом автомобиле никогда не ездил. Его основная машина была утилизирована. Две резервные находятся в частных коллекциях.