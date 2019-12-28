Школьникам в американском штате Вирджиния разрешат пропускать уроки ради участия в акциях протеста

Подобная инициатива одобрена на территории США впервые, пишет газета The Washington Post. Она распространится на учеников средних и старших классов в возрасте от 12 до 18 лет. Отгул для «гражданской активности» можно будет взять один раз в год. В частности, ученики смогут участвовать в маршах протеста, сидячих демонстрациях или, например, поехать в столицу штата Ричмонд для встреч с законодателями. Одобрения от администрации школы не потребуется.