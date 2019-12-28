Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не ответили на приглашение посетить парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не ответили на приглашение посетить Москву по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив что и так уже очень представительная делегация сформирована. При этом Песков затруднился ответить, пригласил ли Владимир Путин во время саммита «нормандской четверки» в Париже президента Украины Владимира Зеленского. Он также сказал, что требует уточнения и вопрос о том, будет ли направлена украинскому лидеру поздравительная телеграмма в Новом году.