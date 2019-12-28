Генассамблея ООН, вопреки позиции США, приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

За проголосовали 79 стран, против 60, воздержались 33. Речь идет о резолюции «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», которая была одобрена большинством голосов 18 ноября в Нью-Йорке на заседании Третьего комитета сессии Генассамблеи ООН. Помимо России, соавторами резолюции стали еще 47 государств. Документ предполагает, что спецкомитет проведет трехдневную организационную сессию в августе 2020 года в Нью-Йорке, чтобы согласовать план и порядок своей дальнейшей работы.
2019-12-28T03:03:00+03:00
2019-12-28T03:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 28 декабря 2019
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