Финансовый директор британской франшизы Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд утонул на острове Маврикий

Он отдыхал на курорте с женой и дочерью, сообщает издание New York Post со ссылкой на пресс-службу американской компании. Несчастный случай произошел в четверг вечером во время подводного плавания. Другие обстоятельства смерти не уточняются. 51-летний Дэвид Бауэрнфайнд стал финансовым директором Domino's Pizza в прошлом году.