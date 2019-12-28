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02:09, 28 декабря 2019

Финансовый директор британской франшизы Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд утонул на острове Маврикий

Он отдыхал на курорте с женой и дочерью, сообщает издание New York Post со ссылкой на пресс-службу американской компании. Несчастный случай произошел в четверг вечером во время подводного плавания. Другие обстоятельства смерти не уточняются. 51-летний Дэвид Бауэрнфайнд стал финансовым директором Domino's Pizza в прошлом году.



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