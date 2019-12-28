Финансовый директор британской франшизы Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд утонул на острове Маврикий

Он отдыхал на курорте с женой и дочерью, сообщает издание New York Post со ссылкой на пресс-службу американской компании. Несчастный случай произошел в четверг вечером во время подводного плавания. Другие обстоятельства смерти не уточняются. 51-летний Дэвид Бауэрнфайнд стал финансовым директором Domino's Pizza в прошлом году.
2019-12-28T02:09:00+03:00
2019-12-28T02:10:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 28 декабря 2019
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