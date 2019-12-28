Владимир Путин попал в список 50 человек, определивших облик десятилетия по версии британской газеты Financial Times

Помимо российского лидера, в перечне еще 18 политиков, 22 бизнесмена и девять представителей общественности. В частности, журналисты отметили нынешнего и бывшего президентов США Дональда Трампа и Барака Обаму, немецкого канцлера Ангелу Меркель, главу Франции Эммануэля Макрона, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди. Также в списке оказались бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, глава Apple Тим Кук и актриса Роуз Макгоун, обвинившая продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании.
2019-12-28T02:07:00+03:00
2019-12-28T02:09:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 28 декабря 2019
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