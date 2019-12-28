Президент Чехии Милош Земан может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину Победы в мае 2020 года

На эту мысль его натолкнула реакция российского МИДа на принятие чешскими властями закона о Дне памяти жертв вторжения и последующей оккупации Республики войсками Варшавского договора в 1968 году. В интервью изданию Parlamentnilisty Земан сказал, что некоторое время назад принял приглашение Путина, а сейчас размышляет, ехать ли. Впрочем, он отметил, что скорее всего посетит Москву, чтобы заявить о невозможности для чехов забыть о вторжении в Прагу так же, как невозможно россиянам забыть о победе в Великой Отечественной войне.
2019-12-28T02:05:00+03:00
2019-12-28T02:07:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 28 декабря 2019
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