Пожар произошел на буровой установке в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Два человека погибли, один получил травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС. Возгорание произошло на подъемнике. Скважина находится на ремонте. По предварительной информации, огнем повреждено три единицы техники. Пожар уже ликвидирован силами частной противопожарной охраны. МЧС к тушению не привлекалось.
2019-12-28T02:04:00+03:00
2019-12-28T02:05:04+03:00
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02:04, 28 декабря 2019
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