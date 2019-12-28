Пожар произошел на буровой установке в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Два человека погибли, один получил травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС. Возгорание произошло на подъемнике. Скважина находится на ремонте. По предварительной информации, огнем повреждено три единицы техники. Пожар уже ликвидирован силами частной противопожарной охраны. МЧС к тушению не привлекалось.