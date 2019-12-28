США дали подрядчикам «Северного потока — 2» месяц на прекращение работ

Счет идет с момента подписания документа о введении санкций, т.е. с 20 декабря. В течение этого срока ограничения вводиться не будут. Компании должны «немедленно продемонстрировать готовность прекратить работы», говорится в пояснении Госдепа. Ограничения коснутся подрядчиков, которые занимаются прокладкой труб на глубине более 20 метров и другими работами. Швейцарская компания Allseas сразу же приостановила строительство газопровода и ждет разъяснений от американских властей. Москва пообещала принять ответные меры.