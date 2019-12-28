WADA получило уведомление от РУСАДА о несогласии с санкциями в отношении российского спорта

Соответствующую рекомендацию приняло на этой неделе общее собрание членов Российского антидопингового агентства. Теперь Всемирное антидопинговое агентство подаст уведомление о споре в Спортивный арбитраж, сообщает пресс-служба WADA. 9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. В результате Россия может на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, российские спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.