WADA получило уведомление от РУСАДА о несогласии с санкциями в отношении российского спорта

Соответствующую рекомендацию приняло на этой неделе общее собрание членов Российского антидопингового агентства. Теперь Всемирное антидопинговое агентство подаст уведомление о споре в Спортивный арбитраж, сообщает пресс-служба WADA. 9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. В результате Россия может на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, российские спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.
2019-12-28T01:08:00+03:00
2019-12-28T01:10:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 28 декабря 2019
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