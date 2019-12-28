Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики в связи с дискуссией об истории Второй мировой

Речь шла о выступлении президента Владимира Путина на саммите СНГ и на коллегии Минобороны. По словам дипломата, «беседа была жесткая, но корректная». Директор восточного департамента излагал позицию польской стороны, Андреев — российской. Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского, который пообещал Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов.
2019-12-28T01:05:00+03:00
2019-12-28T01:06:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 28 декабря 2019
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