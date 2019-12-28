Активная фаза морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане начнется сегодня

Они проводятся на фоне обострения напряжённости между Вашингтоном и Тегераном.

«Пояс морской безопасности» – так называются первые совместные маневры военно-морских сил трех стран. Планируется отработать освобождение судна захваченного пиратами, совместное маневрирование, оказание помощи терпящему бедствие кораблю, также проведут тренировки по антитеррористической защите. В Москве отмечают, что маневры проходят открыто, легально, на законных основаниях, а их смысл в поддержании стабильности в регионе, борьба с терроризмом. В Иране подчеркивают, что послание этих учений – это «мир, дружба и безопасность», и они никак не связаны с усилением активности США в регионе. Соединенные Штаты уже давно заявили о планах провести операцию для обеспечения свободы навигации в международных водах Персидского залива. В Вашингтоне пообещали следить за учениями России, Китая и Ирана, с которым у США напряженные отношения. Совместные маневры страны проводят в Индийском океане и Оманском заливе.

Залив соединяется с Ормузским проливом, через который проходит крупнейший морской мировой трафик нефти. Пролив связан с Персидским заливом, где действует группировка военно-морских сил США.