Судебное постановление об объявлении богатейшей женщины России Елены Батуриной в розыск не вступило в силу

Есть время для его обжалования, сообщили ТАСС в мировом суде в Калмыкии. Дело о клевете против вдовы Юрия Лужкова возбудили по заявлению от финансового управляющего бизнеса ее брата Виктора Батурина — сказал «Эху Москвы» адвокат заявителя Эренцена Манжеева Дмитрий Савочкин.

Политическая составляющая в этом деле, скорее всего, отсутствует. Такое мнение «Эху Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

В свою очередь, представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков сообщил «Эху Москвы», что постановление калмыцкого судьи незаконно и будет обжаловано. По его мнению, это очередной этап рейдерской атаки на Батурину со стороны структур миллиардера Михаила Фридмана.