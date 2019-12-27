В американском штате Вирджиния школьникам разрешили прогуливать уроки ради акций протеста

Но брать официальный день отгула можно только один раз за весь учебный год, пишет газета «Вашингтон пост». Новые правила действуют на севере штата, в округе Фэрфакс, где числятся почти 200 тысяч учеников. Их ввели из-за роста популярности среди подростков акций против изменения климата. Лицом этих протестов стала 16-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг.
2019-12-27T22:58:00+03:00
2019-12-27T23:05:49+03:00
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22:58, 27 декабря 2019
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