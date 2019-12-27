Автоконцерн «Рено» с января поднимет цены на все машины, которые в 2020 году выпустят в России

Рост составит 2% из-за установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и общей макроэкономической ситуации, передает ТАСС. Речь идет о системе экстренного реагирования при авариях.
2019-12-27T22:58:00+03:00
2019-12-27T23:04:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:58, 27 декабря 2019
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