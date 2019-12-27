Суд в Одессе отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терактах

По сведениям издания «Думская», эти люди могут попасть в списки на обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса, который планируется провести до конца этого года. Отмечается, что на днях из украинских колоний начали выпускать некоторых осужденных. Среди них упоминаются Константин Калашников, получивший 13 лет по обвинению в диверсии на железной дороге, и Денис Шатунов, который был признан виновным в организации заказного убийства и приговорен к 10 годам лишения свободы.