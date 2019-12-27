«Ростелеком» закупит отечественные планшеты для переписи населения вместо китайских

Государственный оператор связи по решению правительства отменил закупку 360 тысяч устройств «Хуавей» на сумму 5,7 миллиарда рублей. Как сообщает агентство «Рейтер», для новой закупки могут потребоваться дополнительные средства – почти 3 миллиарда рублей.