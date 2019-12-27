В Казахстане отменяют развлекательные мероприятия и телепрограммы из-за крушения пассажирского самолета

Об этом сообщает ТАСС. Официально день траура будет завтра. Лайнер компании Bek Air разбился утром вскоре после вылета из международного аэропорта в Алма-Ате. По последним данным, погибли 12 человек.
2019-12-27T22:30:00+03:00
2019-12-27T22:31:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 27 декабря 2019
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