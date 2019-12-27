Международный олимпийский комитет допустил пересмотр дел, которые были выиграны российскими спортсменами

В МОК заявили, что не исключают любого варианта развития событий, передает ТАСС. Ранее глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Юнгер в интервью немецким СМИ выразил надежду, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении российских спортсменов. Речь идет о тех, кто был оправдан Спортивным арбитражным судом перед Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане.
2019-12-27T22:30:00+03:00
2019-12-27T22:30:43+03:00
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22:30, 27 декабря 2019
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