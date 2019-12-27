Z Архив новостей новости
5 8 6 3338
22:30, 27 декабря 2019

Международный олимпийский комитет допустил пересмотр дел, которые были выиграны российскими спортсменами

В МОК заявили, что не исключают любого варианта развития событий, передает ТАСС. Ранее глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Юнгер в интервью немецким СМИ выразил надежду, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении российских спортсменов. Речь идет о тех, кто был оправдан Спортивным арбитражным судом перед Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..

5 397 6 45337 20.12
Kобщество, политика, история, путин, снг, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Тогда не отмечайте 9 мая Интересная трактовка памяти от российского МИДа. Тогда, если так желается «перелистнуть», то следует начать «листать» с себя. Либо всем можно, либо всем не стоит…

5 85 6 10751 24.12
Kистория, власть, политика, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Три с половиной года колонии — за «испуг» опричников? Самариддин Раджабов невиновен, как и другие «узники московского протеста». Он должен быть оправдан. А наказаны — те, кто его преследует…

5 96 6 12680 23.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Тираны в мировой истории С какими бы благими намерениями тираны ни приходили к власти, очень быстро они приходят к выводу, что для благополучия страны необходима безопасность правителя, а значит, надо уничтожить всех врагов, поставить на колени всех сомневающихся…

5 92 6 12304 21.12
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку…

5 282 6 37714 24.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, путин, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Попробуйте встать на место жертв сталинского режима Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?..

5 87 6 11825 25.12
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Скоро потребуют немедленно прекратить дышать Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест»...

5 505 6 68565 21.12
Kсша, газ, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

Фильм «Союз спасения», независимо от своих выдающихся профессиональных качеств, порожден историческим запросом. Это эпоха через него говорит…

5 41 6 6024 00:05
#слушать 01:44:37 8читать ;смотреть $скачать 23.9 МБ
Новости

Украина взыскала первый штраф за полеты над Крымом Штраф около 6 тысяч долларов США заплатила авиакомпания Евро-Азия-Эйр из Казахстана, которая совершила перелет в августе этого года…

5 43 6 7141
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Энтони Скарамуччи уверяет, что 45-й президент США снимется с выборов Энтони Скарамуччи уверяет, что 45-й президент США снимется с выборов Муч, как недавний инсайдер, действительно что-то знает или несет брехню? Обсудим…

5 221 6 37758 23.12
8читать ;смотреть
Kтрамп, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Молчание — золото Вот это самое отвратительное в современное России — то же двойное поведение и двоемыслие, как в совке. Если ты с партией — ты в шоколаде. Если думаешь иначе, то тоже в шоколаде. Но если молчишь…

5 52 6 8914 17:50
Kмвд, навальный, общество, оппозиция, полиция, интернет, мнения
Блоги

+ Мария Захарова: Ударно работаем — ударно отдыхаем! Мария Захарова: Ударно работаем — ударно отдыхаем! Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают «корпоратив» Департамента информации и печати МИД России…

5 69 6 12825 17:19
Kмид, общество, видео, события
Блоги

Заявление журналистки «Базы» Анны Никитиной Далее этот сотрудник без достаточных на то оснований применил в отношении меня грубую физическую силу…

5 172 6 33033 23.12
Kрасследования, фсб, журналистика, сми, журналисты, мнения
Блоги

«Палкой снизу, бей!»: на Урале спецназ ФСИН выступил перед школьниками На церемонии посвящения детей в кадеты спецназ продемонстрировал школьникам несколько приёмов сдерживания толпы…

5 155 6 30675 23.12
Kшколы, образование, спецслужбы, видео, события
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Версаль и Мюнхен: что хотел сказать Путин Основная идея Путина состоит в отрицании права Запада под видом «международного права» определять, где проходят границы «волевого» государства, несущего свой исторический и национальный опыт…

5 264 6 54842 25.12
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова провести совместный бой Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова провести совместный бой Право выбора правил и места проведения поединка боец смешанных единоборств оставил за главой Чечни…

5 51 6 10748 09:04
8читать ;смотреть
Kполитика, кадыров, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Из полиции уволили сотрудницу, которая получила известность во время чемпионата мира по футболу Сама она, как сообщается, полагает, что причиной отставки стало недовольство со стороны руководства…

5 17 6 35462
Интервью Интервью

Александр Лукашенко гость: Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

3198993
Если Россия попробует нарушить наш суверенитет — этого уже Запад и НАТО не перенесет, потому что они сочтут это за угрозу им…
Читать и слушать целиком

5 223 6 157141 24.12
#слушать 01:51:41 8читать ;смотреть $скачать 25.6 МБ
Голосование

3198153
«Процессы литературных прототипов».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 26 6 7628 22.12
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

«Федермессер, Хаматова, Доктор Лиза»: Интервью Белковского о мафии благотворителей Он убежден, что польза от благотворительности тоже есть, но не следует канонизировать людей, которые им занимаются…

5 144 6 167685 22.12
Kблаготворительность, помощь, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Сколько стоит Крымский мост? Сколько стоит Крымский мост? Непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП…

5 190 6 155313 25.12
8читать ;смотреть
Kобщество, крым, строительство, рф, политика, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8228409
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4309572

Сегодня в эфире